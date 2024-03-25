TEM’de önce iki araca çarptı sonra takla attı

TEM Otoyolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Ankara istikametine ilerleyen iki otomobile çarparak takla attı.