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CHP'li Şükrü Erdem'in "Öcalan hain değildi" sözlerine soruşturma! İfadeye çağrıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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CHP’li Şükrü Erdem’in Öcalan hain değildi sözlerine soruşturma! İfadeye çağrıldı

CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem'in "Öcalan hain değildi" sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Erdem ifadeye çağrıldı.

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