Bursa’da yangında can pazarı! Oğlunu gördü baygınlık geçirdi

Bursa'da bir evde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında, evde bulunan Ayhan İ. ile annesi Eda İ. mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eda İ., ekiplerce evden çıkarılırken, Ayhan İ. odada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, Ayhan İ.'ye ulaşarak sedye yardımıyla evden çıkardı.