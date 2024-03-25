Yarısı Bizden kampanyasının ilk temeli Üsküdar Salacak’ta atıldı

Kampanyadan faydalanan ve Salacak Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını ifade etti.

Kampanyayı duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını belirten Başkan, "Başvurumuz kabul oldu. İstanbul'da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden Kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dahil olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Mesut Uçar da 1990'dan bu yana Salacak Mahallesi'nde oturduğunu anlatarak, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat." ifadesini kullandı.