25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için tarih belli oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için tarih belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
ABONE OL
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için tarih belli oldu

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA