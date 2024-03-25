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Balık var ama satış yok! Ramazanda satışlarda yüzde 50'ye varan düşüş yaşandı

YAŞAM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Balık var ama satış yok! Ramazanda satışlarda yüzde 50’ye varan düşüş yaşandı

Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş yaşandı. Kilogramı 40 liradan başlayan fiyatlarla satılan balıklar, ramazan ayı dolasıyla tüketimde yaşanan azalma nedeniyle beklenen ilgiyi görmüyor.

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