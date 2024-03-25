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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 14:21
Son dakika deprem haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 13.10'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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