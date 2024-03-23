Sapık sucu Metin Şenay 2009 yılında nasıl kurtuldu? Türkiye bu iğrençliği konuşuyor! Sünger kaplı yalıtımlı dehşet odası

Sapık sucunun istismar ettiği çocukların adını duvara yazdığı öğrenildi

Metin Şenay 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşıyordu. Burada yine çocuklarla yakından ilgiliydi. Bir kız çocuğu kendisine dokunan Metin Şenay'ı ailesine şikâyet etti. Ailesi de karakola giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Metin Şenay, kız çocuğu tanıdığını ancak herhangi bir cinsel temasta bulunmadığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından 28 Nisan 2009 günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Metin Şenay nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mağdur ifadelerini, Adli Tıp Kurumu raporlarını da hazırlayarak Metin Şenay'a Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.