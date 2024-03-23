Sapık sucu Metin Şenay 2009 yılında nasıl kurtuldu? Türkiye bu iğrençliği konuşuyor! Sünger kaplı yalıtımlı dehşet odası
İstanbul Bağcılar'da sucu dükkanının bir odasını süngerlerle yalıtım yaparak burada çocukları istismar eden sapık sucu Metin Şenay'ın 2009'da istismar nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası alarak tutuklandığı ancak 2 yıl hapis yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararıyla hapisten tahliye olduğu ortaya çıktı. Sapık sucunun tahliye olduktan sonra da iğrençliklerine devam ettiği ve istismar ettiği çocuklarla görüntüler çektiği tespit edildi.
İstanbul Bağcılar'daki cinsel istismar davasının sanığı Metin Şenay, nasıl oldu da 2009'da yargılandığı davadan beraat etmişti? Herkes gibi ben de bunun cevabını merak ediyordum. Sır, Metin Şenay'ın son suçları nedeniyle yargılanacağı Bakırköy Adliyesi'ndeki dosyalardaydı. Çünkü Metin Şenay 2009 yılında da o adliyede yargılanmıştı.
Metin Şenay 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşıyordu. Burada yine çocuklarla yakından ilgiliydi. Bir kız çocuğu kendisine dokunan Metin Şenay'ı ailesine şikâyet etti. Ailesi de karakola giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Metin Şenay, kız çocuğu tanıdığını ancak herhangi bir cinsel temasta bulunmadığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından 28 Nisan 2009 günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Metin Şenay nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mağdur ifadelerini, Adli Tıp Kurumu raporlarını da hazırlayarak Metin Şenay'a Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
"BİR ŞEY YAPMADIM" SAVUNMASI
Metin Şenay, davada kız çocuğa bir şey yapmadığını iddia etti. Mahkeme hem kız çocuğun hem de ailesinin ifadelerine başvurdu. Yeniden raporlar istedi. Dava sonunda da Metin Şenay'ı küçük yaşta çocuğa istismar suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Metin Şenay bu kararı temyiz etti, dosya Yargıtay'a gönderildi.
Metin Şenay Yargıtay'ın vereceği kararı Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bekledi. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, mağdurun soyut beyanları dışında başka delil olmadığı gerekçesiyle Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yargıtay'ın kararına uyan mahkeme 8 Mart 2011 günü gördüğü duruşmada Metin Şenay'a beraat kararı verdi ve cezaevinden tahliye etti. Metin Şenay aynı gün cezaevinden salıverildi.
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Bütün olayların ortaya çıktığı 24 Mayıs 2023 günü, Metin Şenay'ın sucu dükkânının olduğu sokakta oturan 11 yaşındaki M.Y. eve gelmemiş ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polisler kamera kayıtlarından M.Y.'nin Metin Şenay'ın minibüsüne bindiğini tespit etti. Daha önce yargılandığı davanın bilgileri ortaya çıkınca polis hemen kırmızı alarm verdi. Dükkana adeta operasyon yapıldı.
Metin Şenay, polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisler M.Y.'nin içeriden gelen cılız çığlıklarını duyduğunda Şenay'ı yere yatırarak etkisiz hale getirdi ve hemen içeri koştu. M.Y. ses yalıtımlı odada, üstü başı kan içerisinde ağlıyordu.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Metin Şenay götürüldüğü polisteki sorgusu sırasında M.Y. ile ilgili itiraflarda bulunsa da, diğer çocuklara yaptığı cinsel istismarları kabul etmedi. Metin Şenay ifadesinde, "Çocuğu okul çıkışı alıp dükkânıma getirdim. İşyerimin kapılarını kilitledikten sonra onu yalıtımlı odaya götürdüm. Yanağından öptüm. Kıyafetlerini çıkarttım. Ona 'Zaten 3-4 sene sonra ilişkiye gireceksin bari şimdiden benimle gir' dedim. Onunla ilişkiye girdim. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuktan kan geldi. Yaşını 12 olarak biliyordum. Başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım" dedi.
Hürriyet'in haberine göre polis ekipleri Metin Şenay'ın bilgisayarı, cep telefonu ve hard diskinde yaptıkları incelemede başka çocuklara ait videolar da buldu. Çocuklardan 3'ü tespit edildi. Çocuklardan birine ait videolar 10 yıl öncesine kadar gidiyordu. Bu da Metin Şenay'ın cezaevinden tahliye olmasından hemen sonrasına rast geliyordu. Çocuklar yıllarca süren cinsel istismarları korktukları için ailelerine anlatamamışlardı.
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