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SON DEPREMLER | Muğla Marmaris'te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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SON DEPREMLER | Muğla Marmaris’te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberine göre AFAD Muğla'nın Marmaris açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmaris açıklarında 07.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD MUĞLA DEPREMİ DETAYLARI

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