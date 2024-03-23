SON DEPREMLER | Muğla Marmaris’te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.