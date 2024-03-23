Gaziantep’te kömürden altın mı çıkıyor? Şehri heyecanlandıran iddia! Kömürlerdeki sarı taneler...





ALTIN UMUTLARI KÜLE DÖNDÜ, ŞEHİR EFSANESİNİN ALTINDAN PİRİT MADENİ ÇIKTI

İlk olarak bir vatandaşın kömürü kırdığında altın gibi sarımsı parçalarla karşılaşmasıyla ortaya çıkan bu iddia, hızla yayılarak şehir genelinde dikkat çekti. Altın bulduğunu düşünen vatandaşlar heyecanla kuyumculara akın etti. Kuyumcuların atölyeye getirilen sarımsı maddeyi incelemesinin ardından bir şehir efsanesi son bulurken gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Kuyumcunun incelediği maden parçasının altın olmadığı ve değersiz pirit madeni olduğu tespit edildi.