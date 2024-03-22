22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar'daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar'daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

Türkiye, İstanbul'da yaşanan kan donduran olayı konuşuyor. Bağcılar'da suculuk yapan 60 yaşındaki Metin Şenay isimli sapığın, dükkanında özel bir oda yapıp süngerlerle kaplayıp ses izolasyonu yaptığı ve bu odada onlarca küçük çocuğa istismarda bulunarak kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Sapık hakkında 196 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, iddianamede ise korkunç detaylar yer aldı. Şahsın istismar ederek kaydettiği iki çocuğun baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:28
  • 1
  • 9
Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar’daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

İstanbul, Bağcılar'da mahalle sucusu Metin Şenay'ın (60), iş yerindeki süngerli odada çocukları yıllarca istismar edip, o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı.

  • 2
  • 9
Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar’daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

BALDIZ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ
Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi. Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 9
Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar’daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

KOLTUK ELE VERDİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Şenay'ın TikTok hesabında takip ettiği "M.E." isimli kullanıcının istismar ettiği baldızının çocukları M.Ö. (13) ve E.Ö. (14) olduğu öğrenildi. 2020'de kız çocukların dükkânında çektiği videosunu Tik Tok'ta paylaştığı görüldü. Bu görüntüdeki koltuk detayı şüpheliyi ele verdi.

  • 4
  • 9
Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar’daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

Tutuklu Metin Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

  • 5
  • 9
Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar’daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

TACİZ ODASINI 9 AY ÖNCE İHBAR ETMİŞ
Metin Şenay'ın taciz odasını 9 ay önce bir vatandaşın Google yorumlarda ihbar ettiği de ortaya çıktı. "Glcn Trn" isimli kullanıcı yaptığı yorumda şu ifadeleri kullanmış:

"Bu işletmede taciz odası bulunmakta, Metin isimli dükkân sahibi 10 yaşında bir kızı okul önünden minibüsüyle kaçırıp buraya kapatmış ve tehdit etmiştir. 2009'da taciz olayına karışıp serbest kalmıştır. Allah sizin gibileri tez zamanda gün yüzüne çıkarsın cezasını versin."