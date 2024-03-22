Türkiye sapık sucuyu konuşuyor! Bağcılar'daki olayda Metin Şenay için istenen ceza belli oldu! İddianame kan donduran ayrıntılar: İstismar edilen 2 çocuk...

Türkiye, İstanbul'da yaşanan kan donduran olayı konuşuyor. Bağcılar'da suculuk yapan 60 yaşındaki Metin Şenay isimli sapığın, dükkanında özel bir oda yapıp süngerlerle kaplayıp ses izolasyonu yaptığı ve bu odada onlarca küçük çocuğa istismarda bulunarak kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Sapık hakkında 196 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, iddianamede ise korkunç detaylar yer aldı. Şahsın istismar ederek kaydettiği iki çocuğun baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...