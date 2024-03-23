CHP'li İBB'den bir ulaşım skandalı daha! Arızalanan metrodan dumanlar yükseldi| Vatandaşlar büyük panik yaşadı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde en büyük vaadi olan ulaşım sorunu adeta fiyasko çıktı. İmamoğlu, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu. Son 5 yılda arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden olmaya devam ediyor. Son olarak, Yenikapı seferini yapan metroda yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Metro treninden dumanlar yükselirken yolcular ise büyük panikle tahliye edildi. İşte o anlar...
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliği hız kesmeden devam ediyor.
İŞLEYEN DÜZENİ DE BOZDU
İmamoğlu, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
SEFERLER DURDURULDU
Yenikapı seferini yapan metroda yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.
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