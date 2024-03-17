17 Mart 2024, Pazar
CHP'li İBB'nin sıfırdan inşa ettiği bir tane bile metro hattı yok! İmamoğlu'nun "kuyruklu" metro yalanı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime sayılı günler kala algı operasyonuna başladı. Katıldığı programlarda AK Parti döneminde temeli atılan, yapımına başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan metro projelerini "Hepsini ben yaptım" diyerek sahiplenmeye kalktı. Ancak İmamoğlu'nun manipülasyonu kısa sürede patladı. Yayınlanan belgelerde, İmamoğlu'nun 5 yılda tek bir metro ihalesi bile yapmadığı, "Sıfırdan yaptım" dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini tamamladığı ortaya çıktı. Böylece proje değil yalnızca yalan üreten İmamoğlu'nun İstanbul'da sıfırdan başlayıp bitirdiği tek bir metro hattının olmadığı kanıtlandı…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 16:29
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