CHP'li İBB'nin sıfırdan inşa ettiği bir tane bile metro hattı yok! İmamoğlu'nun "kuyruklu" metro yalanı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise "İmamoğlu'nun en iyi yaptığı şey yalan söylemek" diyerek İmamoğlu'nun yaratmaya çalıştığı metro algısına belgelerle yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, "Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır" dedi. 2019'da göreve gelen Ekrem İmamoğlu, yapımı büyük ölçüde tamamlanan metro hatlarını kendi temel atmış gibi göstererek "Hepsini sıfırdan yaptım" dedi. Kimi metro hatlarını da beton dökerek iptal etti. Yayınlanan belgeler CHP belediyeciliğini gözler önüne serdi. Buna göre haziran 2019 itibarıyla İstanbul'da toplam metro hattı 232,9 kilometreydi.