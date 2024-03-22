İstanbul’un metro tarihi! Ekrem İmamoğlu metroda nasıl algı yapıyor? Veriler İmamoğlu’nu nasıl yalanlıyor? | ÖZEL DOSYA

TOPBAŞ DÖNEMİNDE METRO ÇAĞI BAŞLADI

2004 yılında AK Parti'nin kazandığı İBB koltuğuna bu kez Kadir Topbaş oturdu. megakenti 13 yıl yönetti. İstanbul'un metro haritasını genişletti ve tarihe en çok metro yapan belediye başkanı olarak geçti.

2017-2019 yılları arasında Mevlüt Uysal yönetiminde de metro açılışları hız kesmedi. Kadir Topbaş döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy hattının 7,7 kilometresinin fiziki gerçekleşmesi sağlandı.

Ayrıca Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının 7,3 kilometrelik kısmıyla M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının 15,6 kilometrelik kısmı olmak üzere 22,6 kilometre metro hattı 7,7 kilometre tramvay hattıyla da toplam 29,7 kilometre raylı sistem hattı tamamlandı.