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Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Gümüşhane’de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Otobüs terminalinde bekleyen M.Ç'ye ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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