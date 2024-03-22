Türkiye ve KİK ülkeleri arasında kritik anlaşma! 13 yıl sonra bir ilk! İngilizlerden dikkat çeken analiz

Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), imzalanan 'Ortak Bildiri' ile 13 yıl aradan sonra tekrar başlatıldı. İmza törenin ardından konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Uzun bir aradan sonra Ortak Bildiri ile ülkelerimiz arasındaki STA müzakerelerinin yeniden başladığını ilan ediyoruz' dedi. Londra merkezli Middle East Monitor bu gelişmeyi manşetine taşıdı. Haberde 'bu hamle, Ankara'nın Körfez bölgesiyle ekonomik bağları genişletme çabalarını hızlandırmasıyla gerçekleşti' denildi.

Türkiye'nin görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirten MEM, anlaşmanın devreye girmesinin ardından bunun dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri olacağının altını çizdi.