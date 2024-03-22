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Meteorolojiden zirai don uyarısı

YAŞAM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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