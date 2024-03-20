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Sinema sanatçısının ağabeyi evinde ölü bulunmuştu! Cinayeti işleyen sanık tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Sinema sanatçısının ağabeyi evinde ölü bulunmuştu! Cinayeti işleyen sanık tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Canbazoğlu'nun başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda öldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonrasında cinayeti, Aytaç Akar'ın işlediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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