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Abidin Canbazoğlu'nu katleden zanlı yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 15:54
Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde ölü halde bulunmuştu. Yakalanan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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