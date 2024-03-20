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Çorum'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Çorum’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A. idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil, Alaca-Ankara kara yolu Eskiyapar köyü kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile M.M.A ve H.A, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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