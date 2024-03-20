Van’da çığ düştü! Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı





Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da mahalle ziyaretinden döndüğü sırada çığın düşmesi dolayısıyla kapanan yolda kaldı.



Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari kara yolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakıp çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

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