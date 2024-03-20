Van'da çığ düştü! Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da düşen çığ nedeniyle Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da mahalle ziyaretinden döndüğü sırada çığın düşmesi dolayısıyla kapanan yolda kaldı.
Çatak ilçesine 15 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde çığ düştü.
ÇATAK-PERVARİ KARA YOLU KAPANDI
Düşen kar yığını sebebiyle Çatak-Pervari kara yolu kapandı.
RİSK NEDENİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILAMADI
Bölgeye yönlendirilen iş makineleriyle, çığ riskinin devam etmesi yüzünden çalışma başlatılamadı.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da mahalle ziyaretinden döndüğü sırada çığın düşmesi dolayısıyla kapanan yolda kaldı.
Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari kara yolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakıp çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
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