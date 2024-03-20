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Samsun'da dondurucuda silah ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Samsun’da dondurucuda silah ele geçirildi

Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında ele geçmesi dikkat çekti.

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