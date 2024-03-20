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Zeytin Dalı Harekat bölgesine sızmak isteyen PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Zeytin Dalı Harekat bölgesine sızmak isteyen PKK’lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı

Son dakika haberine göre Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod isimli terörist Mehmet KılıçZeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.

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