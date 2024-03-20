Adana'da trafikte kadın kavgası! Camı açtırdı defalarca yumrukladı
Adana'da öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın sürücü ile başka bir kadın sürücü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Tartıştığı kadına aracın camını açtıran kadın öğretmen, hemcinsinin "Araçta çocuklarım var git" demesine aldırış etmeden defalarca yumrukladı.
Adana'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş. adlı kadın, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı hemcinsini çocuğunun gözü önünde yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda meydana geldi. 01 ARL 303 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.
İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. R.Ş., "Araçta çocuklarım var git" diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.
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