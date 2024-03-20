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Cumhur İttifakı'nın Hatay adayı Mehmet Öntürk'ten ses kaydı iddialarıyla ilgili suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın Hatay adayı Mehmet Öntürk’ten ses kaydı iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, son günlerde sosyal medya ve basına yansıyan "ne yöntemle hazırlandığı bilinmeyen" ses kayıtlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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