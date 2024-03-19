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THY'den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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THY’den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 65 yaş üstü yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 65 yaş üstü yolcular 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.

Yolcular, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından 65 yaş üstü seçeneğini seçmelerinin ardından girecekleri vatandaşlık numaraları ile indirimden faydalanabilecek.

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