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Kocaeli'nde kiracısına dehşeti yaşattı: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Kocaeli’nde kiracısına dehşeti yaşattı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından vurdu.

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