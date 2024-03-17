Tuzla’da husumetlisinin aracına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mart tarihinde saat 00.15 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesinde park halindeki bir araca 2 adet mermi isabet ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, araç sahibi ile aynı binada oturan H.A., S.G. ve O.A. isimli şahısların daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri ve bu konudan dolayı husumetli oldukları tespit edildi.

Olayı da bu şahısların gerçekleştirebilecekleri bildirildi.