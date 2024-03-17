17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada: Hedefini vuramayınca iş yerine sıkıp kaçtı

Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada: Hedefini vuramayınca iş yerine sıkıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada: Hedefini vuramayınca iş yerine sıkıp kaçtı

Kağıthane’de motosikletle gelen kasklı saldırgan bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Hedefini vuramayan saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. Şüpheli yakalanırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA