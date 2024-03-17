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Devrilen dorse alevlere teslim oldu, o anlar havadan görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Devrilen dorse alevlere teslim oldu, o anlar havadan görüntülendi

Bursa'da devrilen tırın dorsesi alev alev yanarken o anlar dron ile görüntülendi.

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