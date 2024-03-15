Çanakkale açıklarında kaçak göçmen botu battı! Arama kurtarma ekipleri bölgede! Valilikten açıklama...
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada olay sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi. Vali Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:
"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."
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