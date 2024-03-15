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Balıkesir'de yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Balıkesir’de yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Toplu taşıma aracına saldıran 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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