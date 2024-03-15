15 Mart 2024, Cuma
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Adana'da silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Adana’da silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

Adana'da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı.

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