Aci ailesine bir acı haber daha: Kuzeni de benzer bir kazada öldü

Kaza, 11 Mart'ta Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.