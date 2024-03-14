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Hatay’da feci kaza! Tren otomobili biçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Hatay’da feci kaza! Tren otomobili biçti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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