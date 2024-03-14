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TÜBİTAK onaylı ilk A2 süt üretim tesisi! Bu tesiste hayvan refahı en üst düzeyde

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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TÜBİTAK onaylı ilk A2 süt üretim tesisi! Bu tesiste hayvan refahı en üst düzeyde

A Haber ekibi Çanakkale’nin Ezine ilçesinde buluna Uluova süt üretim merkezinde. En kaliteliye ulaşmak için; iyi tarım, hijyen ve ileri teknolojinin nasıl bir araya getirildiğini yakından gösterdi. İşte Türkiye’nin en değerli sütü A2…

Türkiye'de; hayvancılık ile süt ve süt ürünlerinin ithalatının azalması, ihracatın ise artması için, çeşitli yatırımlar yapılıyor, teşvikler veriliyor. Sadece bunlar yeterli olmuyor. İşletmelerin, kaliteli üretim yapması da gerekiyor.

Çanakkale Ezine'deki Uluova süt de bunu başarılı bir şekilde yapıyor. A Haber ekibi de Çanakkale'de 700 dönüm üzerinde 175 m2 inşaat alanları olan Türkiye'nin genetiği yüksek en stratejik çiftliğinde.

"Turuva'nın göbeğinde bugünün Turuvaları olarak bir bu işi yapıyoruz. Ne yapıyoruz. Günde 70 ton süt sağıyoruz. Damızlık hayvan kazandırıyoruz. İnsan refahın istihdam oluşturuyoruz. Böylelikle insanlar şehirlere gitmiyor ve köylerinde kalıyorlar."

En kaliteliye ulaşmak için; iyi tarım uygulaması, hijyen ve ileri teknoloji buluşturuldu. Deyim yerinde Türkiye'den dünyaya yeni bir kapı açıldı.

Peki bu nasıl başarıldı? Tabii ki de hayvanın doğumundan başlanan titiz bir takip süreciyle.

"Burası çok özel. Küpeden itibaren takibe başlıyoruz. Bu beşiklere doğumdan sonra annenin ilk sütünü içen o sütü de analiz ediyoruz. Yarasa ona veriyoruz. Kulağa bir küpe takıyoruz."

Süt vermeye başlayan hayvanlar yine ölçümle kalitelendiriliyor

"Sistem olarak her hayvanın bir tasması var. Bilgileri bizle gönderiyorlar. Geviş ve süt bilgilerini tam zamanlı olarak alabiliyoruz. E devlette olduğu gibi tüm medikal kayıtları görebiliyoruz. Süt verisi önemli bir hayvana ait tüm verileri bulabiliyoruz.

Bizim burada yaptığımız her şey ölçülür. Çiftlik laboratuvarı anlamında dünyanın en gelişmiş alanına sahip neden. Yaptığımız ölçelim. Hayvan verim zamanında, gelişeceğinde o beslendiği yemle refaha ulaşacak."

"Bizim burada yaptığımız her şey ölçülür. Çiftlik laboratuvarı anlamında dünyanın en gelişmiş alanına sahip bir işletmeyiz. Nedeni de yaptığımızı ölçebilelim diye. Hayvan verim zamanında, gelişeceğinde o beslendiği yemle refaha ulaşacak. Gıdayı doğru üretip tüketmek lazım. A2 süt antik süttür. Yani ata tohumu gibi bir süttür. Mutasyona uğramadan sağılan bir süttür."

Yapılan çalışma çevredeki köy halkını da teşvik etti. Onlar da yeni üretim modeline yöneldi.

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