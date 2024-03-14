TÜBİTAK onaylı ilk A2 süt üretim tesisi! Bu tesiste hayvan refahı en üst düzeyde

Süt vermeye başlayan hayvanlar yine ölçümle kalitelendiriliyor

"Sistem olarak her hayvanın bir tasması var. Bilgileri bizle gönderiyorlar. Geviş ve süt bilgilerini tam zamanlı olarak alabiliyoruz. E devlette olduğu gibi tüm medikal kayıtları görebiliyoruz. Süt verisi önemli bir hayvana ait tüm verileri bulabiliyoruz.

Bizim burada yaptığımız her şey ölçülür. Çiftlik laboratuvarı anlamında dünyanın en gelişmiş alanına sahip neden. Yaptığımız ölçelim. Hayvan verim zamanında, gelişeceğinde o beslendiği yemle refaha ulaşacak."