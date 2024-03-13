Tom Hanks’in ünlü ’Terminal’ filmi İstanbul’da gerçek oldu! 1 aydır havalimanında yatıp kalkıyor





ALANDA UYUYOR

Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediğini ifade etti. Muhatap bulamadığının altını çizen Kaviani, kimsenin kendisiyle görüşmediğini, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti. Sandalyelerde uyumaya çalışan yaşlı kadın, bir aydır uykusuz olduğunu ve ayaklarında yaralar oluştuğunu da sözlerine ekledi. Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.