Tom Hanks'in ünlü 'Terminal' filmi İstanbul'da gerçek oldu! 1 aydır havalimanında yatıp kalkıyor
Kanada'da yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ülkesinde hakkında siyasi yasak kararı alınan Kaviani bunun üzerine Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçti. Türkiye'den Toronto'ya gitmek isteyen akademisyen, Kanada'daki oturum izni sona erdiği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda kaldı. 1 aydır havalimanında yaşayan Kaviani, yetkililerden yardım talep etti.
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren akademisyen Dr. Shiva Kaviani bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca ülkesinden ayrılarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Sonraki süreçte ise Kanada'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Ancak Kanada'daki oturum süresinin dolduğu belirtildi. Yeni vize de verilmeyince Shiva Kaviani ne Kanada'ya gidebildi ne de ülkesine dönebildi. Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir çileli bir yaşam sürdürüyor.
ALANDA UYUYOR
Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediğini ifade etti. Muhatap bulamadığının altını çizen Kaviani, kimsenin kendisiyle görüşmediğini, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti. Sandalyelerde uyumaya çalışan yaşlı kadın, bir aydır uykusuz olduğunu ve ayaklarında yaralar oluştuğunu da sözlerine ekledi. Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.
TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI
Kaviani'nin yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi. 2004 yapımı filmde, Büyük Britanya'ya gitmek isteyen ancak başarılı olamayınca 18 yıl boyunca Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İran vatandaşı Karimi Nasseri'nin gerçek hikâyesi senaryolaştırıldı. Filmin baş karakteri olan Viktor Navorski (Tom Hanks), New York'a gitmek istiyor ancak ülkesi Krakozya'da (hayali bir Doğu Avrupa ülkesi) askeri darbe olunca aylarca havalimanı terminalinde yaşamak zorunda kalıyor.
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