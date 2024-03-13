13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci olay! Palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da feci olay! Palet fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
Bursa’da feci olay! Palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, koluna palet düşen bir işçi hafif yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA