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İzmir'de vahşet! 17 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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İzmir’de vahşet! 17 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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