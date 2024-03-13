Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi! 1 polis şehit... | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada polis memuru Fırat Der, şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı. Öte yandan kazaya ilişkin Mardin mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, şehit polisimize rahmet, yaralılara da şifalar dileyerek, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet, yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye yerel seçimlere gün sayarken Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarına hız vererek şehir şehir mitinglere katılıyor. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Şırnak ve Mardin oldu.
ŞIRNAK'TAN ACI HABER GELDİ
Başkan Erdoğan'ın mitinge katıldığı Şırnak'tan acı bir haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi.
1 POLİS ŞEHİT OLDU
Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Öte yandan kazaya ilişkin Mardin mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet, yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis memuru Fırat Der, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.
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