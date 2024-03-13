Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi! 1 polis şehit... | Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Türkiye yerel seçimlere gün sayarken Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarına hız vererek şehir şehir mitinglere katılıyor. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Şırnak ve Mardin oldu.

ŞIRNAK'TAN ACI HABER GELDİ

Başkan Erdoğan'ın mitinge katıldığı Şırnak'tan acı bir haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan kazaya ilişkin Mardin mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet, yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.