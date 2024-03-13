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Erzurum'da halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 14 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Erzurum’da halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 14 yaralı

Erzurum'da bir halk otobüsü minibüs ile çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.

Erzurum'da halk otobüsü, minibüse çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi.

Tuncay Demir idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, aynı istikamette giden Kamil Uludağ'ın kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Araçlardaki yolculardan 14'ü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralanan 14 kişi, Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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