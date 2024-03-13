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İstanbul'da trafikte bekleyenlere horon sürprizi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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İstanbul’da trafikte bekleyenlere horon sürprizi

Şişli'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için horon gösterisi yaptı. Yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtan gruptakiler, bazılarına ise çiçek verdi.

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