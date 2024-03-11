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Kocaeli'de iş yeri deposunda yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Kocaeli’de iş yeri deposunda yangın!

Son dakika haberine göre Kocaeli'de İstanbul sınırında bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büyük hasar gören depo kullanılamaz hale geldi.

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