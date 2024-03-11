Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na veda! Eski eşi gözyaşlarına boğuldu! Şener Şen’i çileden çıkardılar...

"BERABER ÇALIŞMAKTAN, KARŞILIKLI OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Selena dizisinde usta oyuncu ile birlikte rol alan oyuncu-şarkıcı Gökhan Keser , "Başımız sağ olsun, üzgünüz tabii ki. Türk sineması ve onu tanıyan, sevenler için çok önemli bir isim, özel bir karakterdi. Burada da gelip son görevimizi yapmak istedim. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Benim aslında karşılıklı olarak çok fazla sahnem yoktu ama ortak alanda hep birlikte vakit geçirirdik. O kadar çok sohbet ederdik, o kadar içten ve samimiydi ki. Tecrübelerini bizlere aktarırdı. Ben de elimden geldiği kadar onunla vakit geçirip ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Beraber çalışmaktan, karşılıklı oynamaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.