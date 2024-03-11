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Son dakika | Ankara'da feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Son dakika | Ankara’da feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı

Son dakika haberi...Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ankara’da EGO otobüsü devrildi: ANKARA'DA EGO OTOBÜSÜ DEVRİLDİ:

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