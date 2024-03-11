Gaziantep’te kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı





16 KİŞİ YARALANDI, ÖN TARAFTA SIKIŞAN İŞÇİ DAKİKALAR SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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