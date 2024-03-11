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Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Gaziantep’te kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

Gaziantep'te sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir işçi servisi yol kenarında bulunan güvenlik kamerası direğine çarptı. Kazada serviste bulunan 16 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen bir işçi ise dakikalar süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalar süren çalışmanın ardından kurtarıldı.



Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te bir fabrikanın işçilerini Araban ilçesine götüren Nurettin S. (52) idaresindeki 27 AHH 635 plakalı işçi servisi Yavuzeli girişinde kontrolden çıktı.

Servis aracı yol kenarındaki demir güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



16 KİŞİ YARALANDI, ÖN TARAFTA SIKIŞAN İŞÇİ DAKİKALAR SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te işçi servisi direğe çarptı GAZİANTEP'TE İŞÇİ SERVİSİ DİREĞE ÇARPTI

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