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Depremzede 219 bin Hataylı ramazanı konteyner kentte karşıladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Depremzede 219 bin Hataylı ramazanı konteyner kentte karşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da 219 bin kişi, bu yıl ilk kez ramazan ayını konteyner kentlerde geçirecek.

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