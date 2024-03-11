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Yoğun yaz nüfusu Rize'deki su kaynaklarını etkiliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Yoğun yaz nüfusu Rize’deki su kaynaklarını etkiliyor

Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de, küresel iklim değişikliğine bağlı yağış rejimindeki değişiklikler ve yaz aylarında nüfus yoğunluğuyla birlikte artan su tüketimi, kentte hissedilir kuraklığa neden oluyor.

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