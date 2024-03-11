16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD’ye kaçan Eylem Tok hem canavar hem de sahtekar çıktı

HEM SAHTEKAR HEM CANAVAR

Oğlunu ABD'ye kaçırmasının ardından açıklama yapan Tok, Türkiye'ye geri döneceklerini iddia ederken; günler geçmesine rağmen henüz bu yönde bir adım atılmadı. Yaşananlar sonrası Eylem Tok'un geçmişi ile ilgili de şok bilgilere ulaşıldı.

Tok'un 18'li yaşlarda estetisyen olan Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak göreve başladığı ve ardından ikili arasında ilişki başladığı ve kazayı yapan Timur Cihantimur'un dünyaya geldiği daha sonra ise ikili arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma gerçekleştiği belirtildi.