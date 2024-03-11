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16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok hem canavar hem de sahtekar çıktı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD’ye kaçan Eylem Tok hem canavar hem de sahtekar çıktı

Ünlü estetisyen Bülent Cihantimur ile evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un Porsche marka aracıyla 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına yol açan cinayet gibi kazanın ardından delilleri karartan ve oğlu ile Mısır üzerinden ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok'a ilişkin şok gerçekler ortaya çıktı. Tok'un oluşturduğu biyografinin tek bir metinden oluştuğu ve kitapları kendisinin yazmadığı iddia edilirken; "Mihr" isimli kitabının çok satanlar listesine girmesinin de düzmece olduğu öğrenildi.

Türkiye günlerdir İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan cinayet gibi kaza ve sonrasındaki gelişmeleri konuşuyor. 1 Mart Cuma günü yaşanan kazada yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Porsche marka lüks aracıyla ATV'leri arızalanan 5 kişiyi altına aldı. Feci kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı isimli vatandaş hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

DELİLLERİ KARARTIP ABD'YE KAÇTILAR
Olayın ardından Timur Cihantimur'un telefonuyla olay yerine gelen yazar Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını alarak delilleri kararttığı ve ambulans ya da polisi aramalarını önlediği ortaya çıktı.

Kaza sonrası ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihantimur'un yaralılarla ilgilenmek yerine annesi Eylem Tok'a "Aracı pert ettim özür dilerim" dediği ifadelere yansıdı.

Olay yerinde delilleri kararttıktan sonra Eylem Tok ve Timur Cihantimur ikilisinin önce ilk uçakla Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtıkları tespit edildi. İkili hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

HEM SAHTEKAR HEM CANAVAR
Oğlunu ABD'ye kaçırmasının ardından açıklama yapan Tok, Türkiye'ye geri döneceklerini iddia ederken; günler geçmesine rağmen henüz bu yönde bir adım atılmadı. Yaşananlar sonrası Eylem Tok'un geçmişi ile ilgili de şok bilgilere ulaşıldı.

Tok'un 18'li yaşlarda estetisyen olan Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak göreve başladığı ve ardından ikili arasında ilişki başladığı ve kazayı yapan Timur Cihantimur'un dünyaya geldiği daha sonra ise ikili arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma gerçekleştiği belirtildi.

DÜZMECE YÖNTEMLE ÇOK SATANLARA GİRDİ
Tok hakkında dijital ortamda yer alan bilgilerin tek bir kalemden çıkma olduğu ve aralarında hiçbir fark bulunmadığı tespit edilirken, biyografisinde "Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

PR yöntemiyle ünlü bir yazarmış algısı oluşturan Tok'un kitaplarını da kendisinin yazmadığı iddialar arasında yer alırken, çok satanlar arasına girdiği belirtilen "Mihr" isimli romanıyla ilgili gerçek bambaşka çıktı. Tok'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hayy Yayınlarının sahibi ünlü yayıncı Rauf Baysal ile bir dönem aşk yaşadığı ve Baysal'ın kendi yayınevinden basılan kitabı Tok'a jest olsun diye yüklü miktarda satın alarak çok satanlar listesine girmesini sağladığı öğrenildi.

İkilinin daha sonra Belgrad'da bir seyahatteyken arasının bozulduğu ve Tok'un Baysal'dan ayrılarak yeniden eski kocası Bülent Cihantimur ile görüşmeye başladığı iddialar arasında yer aldı.

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