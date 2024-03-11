Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! 'Anne beni affet araç pert oldu' demiş

İstanbul'da canavar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki katil oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götüren şirket çalışanı Ceren S., o geceyi tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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