11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! 'Anne beni affet araç pert oldu' demiş

Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! 'Anne beni affet araç pert oldu' demiş

İstanbul'da canavar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki katil oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götüren şirket çalışanı Ceren S., o geceyi tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:28
  • 1
  • 18
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! ’Anne beni affet araç pert oldu’ demiş

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı! Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı.

  • 2
  • 18
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! ’Anne beni affet araç pert oldu’ demiş

Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

  • 3
  • 18
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! ’Anne beni affet araç pert oldu’ demiş

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı.

  • 4
  • 18
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! ’Anne beni affet araç pert oldu’ demiş

Canavar anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı! Tok ve oğlu Timur hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

  • 5
  • 18
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar! ’Anne beni affet araç pert oldu’ demiş

Milliyet'in haberine göre soruşturma kapsamında canavar anne Eylem Tok'u olay yerine götüren şirket çalışanı Ceren S.'nin ifadesi alındı. Bülent Cİhantimur ve Eylem Tok'un ortak oldukları şirkette çalıştığını söyleyen Ceren S., o geceyi böyle anlattı: